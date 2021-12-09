Платформу 9 и 3/4 из мира Гарри Поттера могут вернуть на Ладожский вокзал

На Ладожский вокзал еще может вернуться арт-объект по Гарри Поттеру. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» узнала, что платформу 9 и ¾ из мира Гарри Поттера еще могут вернуть обратно на Ладожский вокзал. Напомним, инсталляция простояла на девятом пути более двух недель, но об ее установке публично не сообщали. Однако арт-объект с тележкой со старинными чемоданами, совой и табличкой пользовался огромной популярностью у пассажиров, что видно по многочисленным радостным откликам в соцсетях. Оказалось, что магическую платформу установили по просьбе некоего творческого объединения.

- Чудеса случаются, – намекнули на возвращение объекта «КП-Петербург» в службе корпоративных коммуникаций ОЖД. – Мы были приятно удивлены положительным откликом аудитории, будем держать это в уме.

Как выяснила «КП», необходимость в арт-объекте отпала после проведения на месте профессиональной фотосессии в рамках художественного проекта.