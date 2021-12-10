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Происшествия9 декабря 2021 21:08

В Мурино 12-летняя школьница угодила в реанимацию из-за шоколадки

По словам матери, дочь страдает бронхиальной астмой и аллергией
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Мурино в реанимацию попала 12-летняя девочка из-за отравления неизвестным веществом.

В Мурино в реанимацию попала 12-летняя девочка из-за отравления неизвестным веществом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурино 12-летнюю школьницу госпитализировали в реанимацию после отравления неизвестным веществом. Все произошло утром 8 декабря. Родители обнаружили ребенка в судорожных приступах. Мать предполагает, что дочь могла самостоятельно сделать ингаляцию или съесть шоколадку или конфету, которые ей нельзя кушать из-за аллергии. Оказалось, ребенок страдает бронхиальной астмой, на фоне этого у нее часто происходят приступы.

- По рекомендации врача мать делала дочери ингаляции с раствором Беродуал. Сейчас девочка находится в Детской горбольнице №19. Известно, что семья благополучная и на учете не состоит, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что школьница пока что находится в тяжелом состоянии.