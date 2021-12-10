Похищенного 4-летнего ребенка разыскивают вторые сутки в Петербурге

В Петербурге разыскивают 4-летнего мальчика, похищенного отцом. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге вторые сутки разыскивают похищенного 4-летнего ребенка. Напомним, малыша выкрал отец – мужчина напал на бывшую жену на улице и жестоко избил ее на глазах у сына. Полиция уже ищет горе-отца. Тем временем женщину лечат в больнице. Ранее мужчина уже похищал ребенка, но полицейские нашли его у бабушки в Кудрово, после чего отца лишили родительских прав. В этот раз история запутаннее.

Ориентировка на ребенка. Фото: "ЛизаАлерт"

К поискам мальчика подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», составившие ориентировку. По информации специалистов, малыш может находиться в любом районе Северной столицы, поэтому горожан просят внимательно присмотреться к прохожим с детьми.

- Приметы: рост 110 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в комбинезон (как на главном фото заметки – Прим.Ред.), черные ботинки с салатовыми вставками, а также шапку оливкового цвета, - сообщается в ориентировке.

Если вам что-либо известно о местонахождении маленького Матвея, просьба как можно скорее рассказать об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.