Последние новости в Санкт-Петербурге на 10 декабря 2021 года: Постоянные прорывы теплосетей и арест долларового миллионера

"КП" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 10 декабря 2021 года. Суд все-таки отправил в СИЗО Августа Мейера, совладельца сети «Рив Гош» по обвинению в хищении 2,3 млрд рублей у «Сбербанка». На заседании долларовый миллионер расплакался и пытался заверить, что не будет скрываться. К слову, жену бизнесмена отправили под домашний арест.

«КП-Петербург» попыталась разобраться, почему каждой зимой в Северной столице постоянно происходят прорывы теплосетей. На этой неделе рекордсменом стал юго-запад города. В комитете по энергетике прямо говорят, что треть коммуникаций уже износилась. Но материальных и физических ресурсов на масштабные работы пока нет. Как вариант – использовать современные трубы со сроком эксплуатации до 50 лет, но их только разрабатывают. А по мнению экспертов, решить многострадальную проблему смогут локальные котельные, если отказаться от их больших аналогов.

К новогодним праздникам около миллиона жителей Петербурга могут остаться без QR-кодов. Все из-за того, что в городе могут запретить выдачу «иммунного документа» тем, кто неофициально переболел.

«КП» продолжает узнавать о судьбе хитрого кассира из Петербурга, которая украла 32 млн рублей и уже примерно год прячется вместе с мужем и дочкой. По последним предположениям, она может быть в Лондоне на своей яхте. Наши журналисты поговорили с матерью женщины, но та в обиде на нее из-за похищения внучки и ничего не хочет слышать.