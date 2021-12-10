Станцию метро "Маяковская" в Петербурге открыли спустя 11 месяцев ремонта

Станция метро "Маяковская" открылась после капитального ремонта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 5:40 часов утра 10 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге снова открыли вестибюль станции метро "Маяковская" после капитального ремонта. Станцию закрыли 9 января прошлого года, работы продолжались в течение 11 месяцев.

- Почти за год на станции была восстановлена гидроизоляция, рабочие заменили армоцементные воотводящие зонты на зонты из анодированного алюминия. Также капитально отремонтированы эскалаторы и полностью заменены балюстрады, - рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

Также в вестибюле полностью обновили облицовку пола, стен и колонн из природного камня. Отреставрирован барельеф с Владимиром Маяковским. На входе и выходе появились новые двери, в том числе специальные для маломобильных пассажиров. Для слабовидящих сделана специальная тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата.

Кроме того, вход и выход теперь разделены. Зайти на станцию можно со стороны Невского проспекта, а выход организован на улицу Марата.