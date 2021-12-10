Облачная и холодная погода будет в Петербурге 10 декабря

Холодно и пасмурно будет в Петербурге 10 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге все еще стоят холода, температура воздуха по прежнему ниже климатической нормы. В пятницу, 10 декабря 2021 года, в Северной столице к тому же будет достаточно хмуро, облачно, зато почти без снега. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Северная столица останется под влиянием западной периферии антициклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, и по-прежнему холоднее, чем должно быть в эти дни декабря, - рассказал синоптик.

По сравнению с началом недели, в городе все же окажется теплее. Днем температура воздуха составит 8-10 градусов мороза, по Ленинградской области минус 7-12 градусов, в некоторых районах холоднее - 13-18 градусов ниже нуля.

Ветер в Петербурге будет юго-восточный 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление будет падать, но останется выше нормы - 769 мм рт. ст.