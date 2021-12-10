Пожар произошел в двухэтажном доме в Колпинском районе Петербурга

Пожар произошел в садоводстве в Колпино Фото: Олег ЗОЛОТО

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Это случилось рано утром 10 декабря 2021 года в садоводстве "Ижорский массив". В 5:43 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 11 по Финляндской улице и на место немедленно выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- По указанному адресу горел двухэтажный дом размером семь на десять метров. Огонь охватил обстановку на втором этаже. Общая площадь горения составила 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС.

С огнем боролись 12 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. За час им удалось справиться с возгоранием.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. На данный момент на месте работают специалисты, чтобы выяснить причину возгорания.