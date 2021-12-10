Световые столбы появились ночью в Петербурге и Ленобласти

В ночь на 10 декабря в Петербурге и Ленобласти появились световые столбы / Фото: Катя Стельникова

Снова ночь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оказалась волшебной и немного сказочной. После полуночи 10 декабря 2021 года местные жители везде могли наблюдать явление - световые столбы. Фотографиями красоты горожане и жители области появились в социальных сетях.

- Сегодня победитель Ленинградской области по световому лесу однозначно Лесколово. Морозы подарили отличное развлечение, найти самое светлое место и чтоб на нем рос световой лес, - поделились снимками в паблике "Астро Фото Болото".

Ярче всего столбы светили в Ленобласти / Фото: Катя Стрельникова

Разумеется, за городом это явление было ярче всего, однако и в пределах Петербурга горожане смогли насладиться этим волшебством.

Но и в черте города можно было наблюдать красивейшее явление / Фото: Николай Николаев

Сами по себе световые столбы являются довольно распространенным вариантом гало. Чаще всего явление появляется зимой, когда атмосфере образуется огромное количество ледяных кристалликов, способных отражать световые лучи.