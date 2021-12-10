Отца с сыном задержали за мошенничество с недвижимостью в Петербурге

Отца и сына задержали за мошенничество с квартирами в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух человек, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью. Они подозреваются в сделках по уступке права на квартиры в строящихся домах на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом 10 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В октябре 2020 года в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники под видом коммерческой организации обманули ее при заключении договора уступки права требования по договору долевого участия в строительстве и завладели ее 10 миллионами рублей, - рассказали в полиции.

Такая же беда произошла с 68-летней женщиной. Ее ущерб составил 2 миллиона рублей.

В ходе расследования полиция задержала двух жителей Псковской области, 49-летнего мужчину и его 25-летнего сына. При закладке денег в качестве оплаты по договору в депозитарий они меняли пакет потерпевших на поддельные деньги. После этого пропадали, отказываясь как передать квартиру, так и вскрыть ячейку.

По факту возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.