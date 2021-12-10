Новогодняя мастерская откроется в ЦПКиО Петербурга 10 декабря

В ЦПКиО отроется новогодняя мастерская Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 10 декабря 2021 года, на Елагином острове в Санкт-Петербурге развернется полномасштабная Новогодняя мастерская. Здесь маленькие и взрослые посетители смогут попробовать себя в самых разных направлениях и представить себя настоящими эльфами в мастерской Деда Мороза.

- 10 декабря на Творческой даче откроются несколько новогодних мастер-классов. Среди них витражная роспись новогодней тарелки, роспись керамической плитки и новогоднего украшения, - рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

Мастерская будет открыта с 14 до 17 часов. Чтобы успеть сделать работу, рекомендуется приходить не позже, чем за час до закрытия.

Мастерские доступны для взрослых и детей до шести лет. Стоимость посещения на человека - 380 рублей. Также нужно сначала записаться по телефонам: 430-05-11, +7(911) 174 68 82. Важно, чтобы у взрослых были QR-коды.