Спасатели Петербурга помогают жителям Новгородской области пережить морозы

Петербургские спасатели помогают жителям Новгородской области пережить морозы Фото: принтскрин видео.

В стране ударили сильные морозы. Так, в Новгородской области жители некоторых районов остались без электричества в лютые холода. Им на помощь пришли сотрудники МЧС Санкт-Петербурга. Вместе со своими новгородскими коллегами они проводят круглосуточный мониторинг опасных участков автодорог и оказывает помощь населению.

- Более 100 спасателей и порядка 20 единиц высокопроходимой техники продолжают оказывать адресную помощь населению, а также помощь в восстановлении электроснабжения, - рассказали в МЧС Северной столицы.

В районы, где нет электричества, спасатели привозят людям генераторы для зарядки мобильных устройств, дрова, воду, а также все необходимое для жизни.

Также сотрудники МЧС прорубают пути для того, чтобы могли проехать энергетики и восстановить подачу электричества.