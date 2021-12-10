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Происшествия10 декабря 2021 7:15

17-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа в Петербурге

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Девушка выжила после падения из окна в Петербурге

Девушка выжила после падения из окна в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка выжила, выпав из окна четвертого этажа. В двенадцатом часу ночи 8 декабря 2021 года в экстренную службу поступило сообщение о том, что человек упал с высоты из дома 6 по Московскому проспекту. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Вместе с пострадавшей в квартире был 24-летний парень. Он рассказал, что вечером он вместе с девушкой распивал алкоголь. В какой-то момент ей стало плохо и та выпала из окна, - рассказал источник.

Также молодой человек рассказал, что девушка состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В больнице у девушки диагностировали кровоизлияние в мозг, травму грудной клетки, ушиб почек, взрывной перелом 12-го позвоночника грудного отдела, перелом лодыжек. Пострадавшая находится в состоянии комы.