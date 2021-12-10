Таксист влетел в сугроб на Пулковском шоссе

Машину такси, зависшую в сугробе, нашли на Пулковском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Разбитую машину такси, зависшую на сугробе, заметили утром пятницы, 10 декабря, на Пулковском шоссе. Фотографии последствий аварии в соцсетях опубликовали случайные очевидцы.

- На Пулковском шоссе недалеко от заезда на КАД в сторону области автомобиль такси заехал в сугроб, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по вмятине на багажнике машины, таксисту кто-то помог взлететь на сугроб. При этом повреждения у автомобиля не слишком сильные, потому пострадавших, по предварительным данным, нет.

Само такси мирно отдыхает в сугробе на газоне и движению никак не мешает.