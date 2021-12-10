Выбираю профессию, играя

Радость и счастливые улыбки ребят - вот, что главное! Фото: Алена КЛИМОВА

Кем я стану, когда вырасту? Такой вопрос порой тревожит не только детей, но и их родителей. А все потому, что не было возможности в детстве попробовать себя в той или иной профессии, понять, благоволит ли она душе. Такая возможность есть у современной молодежи. Именно на это нацелен образовательный проект «Роснефть-Северо-Запад» и города профессий «Кидбург», где дети получают практический опыт в освоении профессий.

В «Роснефть-Северо-Западе» заинтересованы в молодых сотрудниках и готовы формировать команду, приобщая к профессии с ранних лет.

Для школьников Санкт-Петербурга проведут цикл занятий, где познакомят с удивительным миром профессий.

Начали с самых маленьких, первоклассники смогли попробовать себя в роли операторов заправочной станции, пожарных, полицейских, гонщиков и даже художников!

Кстати, пробы профессий были с уклоном на немаловажный ныне фактор - экологичность. Например, на творческом занятии, в роли художников, ребята создавали лампы, светящиеся в темноте... и при дневном свете! Все дело в люминофоровых красках. К слову, на АЗС «Роснефти» используют эко-светильники, чтобы снижать излишнее потребление электроэнергии, а в Ленинградской области работают 2 быстрые зарядные станции для электромобилей - компания в экологичном тренде.

В следующем году знакомство с профессиями петербуржцев продолжится, к проекту привлекут школьников разных возрастов.