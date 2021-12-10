Пиотровский заявил, что Эрмитаж не будет брать Охтинский мыс «под крыло», но поможет сохранить памятник

Полноценный музей-заповедник на Охтинском мысе создать невозможно. Фото: ВООПИК СПб

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский высказался по поводу ситуации с Охтинским мысом и поручением Владимира Путина рассмотреть возможность создать там музей-заповедник. И это при намерении «Газпрома» – владельца участка – строить здесь общественно-деловой центр, чего не хотят градозащитники.

- Честно говоря, создать целый полноценный музей-заповедник там невозможно. Есть памятники очень хрупкие, надо еще решить, каким образом их сохранить, не выстраивая новодел. Здесь нужен компромисс и дискуссия, - приводит слова Пиотровского ТАСС.

По мнению директора Эрмитажа, «атаки» в судах что все не то и все не так, ни к чему хорошему не приведут. Пиотровский уверен, что сохранить памятники – остатки шведской крепости Ниеншанц, предшествовавшей Петербургу – можно только при участии собственника, то есть «Газпрома».

Брать Охтинский мыс под «музейное крыло» Эрмитаж не намерен, но помочь найти решения по сохранению памятников, готов.