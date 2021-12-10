Суд Петербурга арестовал учителя биологии, пристававшего к мальчикам в классе

Суд арестовал учителя за приставания к школьникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга отправил под арест 43-летнего учителя биологии одной из местных школ, которого обвинили в приставаниях к мальчикам в классе. Сам педагог вину уже признал, но просил не лишать его свободы до рассмотрения дела по существу.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Обвиняемый вину признал, раскаялся. Он и адвокат просили домашний арест, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако судья встал на сторону следствия и отправил учителя в СИЗО минимум до 7 февраля.

Напомним, что в числе жертв сексуальных домогательств педагога оказались два 13-летних мальчика. По их словам, учитель приставал к ним прямо в классе, когда оставался один на один.

По статье «Развратные действия» обвиняемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.