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Происшествия10 декабря 2021 8:15

Суд Петербурга арестовал учителя биологии, пристававшего к мальчикам в классе

Вину педагог признал, но просил не арестовывать
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Суд арестовал учителя за приставания к школьникам.

Суд арестовал учителя за приставания к школьникам.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга отправил под арест 43-летнего учителя биологии одной из местных школ, которого обвинили в приставаниях к мальчикам в классе. Сам педагог вину уже признал, но просил не лишать его свободы до рассмотрения дела по существу.

- Процесс проходил в закрытом режиме. Обвиняемый вину признал, раскаялся. Он и адвокат просили домашний арест, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако судья встал на сторону следствия и отправил учителя в СИЗО минимум до 7 февраля.

Напомним, что в числе жертв сексуальных домогательств педагога оказались два 13-летних мальчика. По их словам, учитель приставал к ним прямо в классе, когда оставался один на один.

По статье «Развратные действия» обвиняемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.