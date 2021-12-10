Большая партия вакцины от коронавируса приехала в Петербург к новогодним праздникам

В Петербург доставлена очередная партия вакцины «Спутник V» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Перед новогодними праздниками в Санкт-Петербург приехала большая партия вакцины от коронавируса. В пятницу, 10 декабря 2021 года, на "Фармбазу" города поступил "Спутник V" в количестве 225,6 тысяч комплектов доз. Об этом рассказали в Смольном.

- Чтобы провести новогодние праздники и зимние каникулы без новых ограничительных мер, нужно не допустить роста заболеваемости. Для этого необходимо привить как можно больше людей, - отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник пояснил, что нельзя снижать темпы вакцинации, чтобы достичь коллективного иммунитета. Важно обеспечить свою безопасность и своих близких, тем более перед началом каникул.

Сегодня в Петербурге полностью привиты уже 2,3 миллиона человек. В городе работают 185 пунктов вакцинации в медучреждениях и 53 мобильных пунктов.