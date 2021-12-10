Мороз до -10 градусов и гололед ожидается в Петербурге в пятницу

В пятницу еще поморозит, а в выходные уже будет почти тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний действительно морозный день ждут жителей и гостей Петербурга в наступившую пятницу. После более чем недельного периода сверхнормативных холодов придет резкое потепление до ноля градусов. Но это будет в выходные, а пока придется померзнуть.

- 10 декабря Северная столица останется под влиянием западной периферии антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, и по-прежнему холоднее, чем должно быть по норме, - пишет в соцсетях ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура воздуха в городе составит -8…-10 градусов, в Ленинградской области будет -7…-12, местами -18. Атмосферное давление пойдет вниз, но останется высоким - 769 мм ртутного столба.

Впрочем, уже в субботу днем термометры покажут не ниже -3 градусов, а в воскресенье и вовсе вернется слякоть с околонулевой температурой.