Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 10 декабря

В Петербурге снова начала расти заболеваемость коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Снова заражения коронавирусом начали расти в Санкт-Петербурге. Постепенный спад наблюдался в городе в течение недели, однако, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 10 декабря 2021 года показатель снова увеличился.

- За минувшие сутки в Северной столице зарегистрировано 2267 новых случаев заражения коронавирусом, что на 7,4 процентов больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Среди выздоровевших за минувший день 2866 человек. Еще 55 пациентов скончались в следствии болезни.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 811 251 горожан, из них выздоровели 753 572 человек и 26 762 пациентов умерли.

Напомним, что все переболевшие коронавирусом могут после пройти углубленную диспенсеризацию. Это необходимо, чтобы выявить возможную патологию на ранней стадии.