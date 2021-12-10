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Авто10 декабря 2021 9:27

На ремонт дорог в Петербурге выделят в полтора раза больше денег

Бюджет на 2022 год составляет 9 млрд рублей
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
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На дорожные работы выделят 9 млрд рублей.

На дорожные работы выделят 9 млрд рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году Петербург получит девять миллиардов рублей на ремонт дорог. Планы по работам были озвучены на профильной пресс-конференции 10 декабря. Об итогах минувшего сезона и планах на будущее рассказывают представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и Дирекции транспортного строительства.

- Планируем отремонтировать порядка 200 км дорог, площадью 2,5 млн квадратных метров, не менее, чем по 100 адресам, - заявил замглавы КРТИ Александр Богданов.

Всего в 2022 году на ремонт дорог в Петербурге из городского бюджета выделят восемь миллиардов рублей, еще миллиард даст федеральный центр. Это в полтора раза больше, чем в нынешнем году, когда общая сумма составляла шесть миллиардов - 4,1 из городского бюджета и 1,9 млрд из федерального бюджетов.