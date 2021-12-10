Ледяная пыль опустилась на Петербург утром 10 декабря

Ледяная пыль опустилась на морозный Петербург утром в пятницу Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром 10 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге можно было наблюдать интересное природное явление. Из-за сильного мороза и влажности в воздухе повисли ледяные иглы, которые называются "алмазной" пылью. Об этом рассказали в комитете по благоустройству города.

- Такой вид осадков скорее напоминает туман, но отличается от него тем, что состоит не из воды, а из мельчайших ледяных кристаллов. На петербургские улицы лег всего один миллиметр ледяной пыли, - рассказали в комитете.

И если ледяную пыль убирать с улиц не надо, то снег - необходимо. За минувший день дорожники вывезли более 53 тысяч кубометров снега - это 2,6 тысяч самосвалов.

В пятницу на уборку города в Петербурге вышли более 1,2 тысячи дворников и 1 тысячи единиц спецтехники. Сады и парки чистят еще более 200 машин и 800 специалистов.