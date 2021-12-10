«Повара выходят на поле»: в Петербурге создают свою независимую гастро-премию. Фото:: Вильчук Михаил.

Петербург — не только культурная, но и гастрономическая столица всей России. Бар El Copitos не первый год признаётся одним из лучших баров мира, а в следующем году в город на Неве, вполне возможно, придёт Красный гид Мишлен. А еще совсем скоро в Петербурге появится независимая гастро-премия. Чтобы обсудить, какой она будет, 9 декабря в Diamond Club на «Газпром Арене» собрались лучшие рестораторы города.

Под крышей стадиона встретились команды Арама Мнацаканова, Игоря Гришечкина, Артема Гребенщикова, Дмитрия Трушкина, Ивана Фролухина, Арслана Бердиева, Владимира Горюськова. К ним также присоединился проект Nordic, возглавляемый сейчас Даниэлем Хегландером и Никласом Йонссоном, бренд-шефами из Швеции, обладателями двух звезд Мишлен.

Цель у поваров простая — создать по-настоящему независимую и справедливую награду, которая поможет зажечь новые звёзды на кулинарном небосклоне. Ведь у других премий есть свои недостатки. Одни неведомым образом сравнивают ресторан высокой французской кухни и авторское тайское бистро. Другие — отмечают лишь громкие имена шефов, хотя за их плечами часто стоит целая команда. А третьи и вовсе не учитывают мнение посетителей ресторанов.

Также на огромном экране «Газпром Арены» показали отрывки фильма, посвященного ведущим петербургским шефам — ролик стал частью красочного светового шоу. Кстати, в съёмках участвовал и Сергей Семак. Ведь, как известно он профи «что на кухне, что на футбольном поле».

Организатор проекта, Gastro Mechanica, уже запланировал несколько мероприятий. Их главная цель — создать синтез гастрономии, театра, музыки, кино, показать кухню с точки зрения искусства. Ну и, конечно же, оставить наследие, частью которого и станет документальная лента.

Выбирать лучших из лучших будут ровно через год: торжественная церемония вручения первой Российской гастрономической премии назначена на 9 декабря 2022 года. Ключевые партнёры премии - Diamond Club и «Газпром Арена».