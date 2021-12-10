Полиция задержала в Петербурге мужчину за зверское убийство женщины из-за ревности 15 лет назад

Полиция раскрыла убийство женщины в Ленобласти 15-летней давности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла убийство женщины, совершенное 15 лет назад. Об этом 10 декабря 2021 года "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах. Так, 20 января 2007 года в полицию обратился 26-летний мужчина, проживающий в поселке Металлострой в Колпино и сообщил, что пропала его 21-летняя жена.

- Расследование проводилось очень долго. Лишь спустя два года было возбуждено уголовное дело об убийстве, - рассказал источник.

В ходе работы уже в 2021 году полиция получила информацию, что к преступлению может быть причастен 51-летний мужчина, житель Колпино. 9 декабря его задержали.

Выяснилось, что 19 января 2007 года он и потерпевшая находились в деревне Аннолово в Тосненском районе Ленинградской области. На тот момент еще 37-летний мужчина на почве ревности несколько раз ударил молотком девушку по голове, от чего та скончалась. После этого он вывез ее труп в лес у поселка Лисино-Корпус, где закопал.

В ходе оперативных действий в лесу были обнаружены скететированные останки женщины. Расследование дела продолжается.