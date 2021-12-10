Фестиваль невидимого кино пройдет в Петербурге

В Петербурге пройдет фестиваль невидимого кино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге состоится IV Фестиваль невидимого кино. Он пройдет 11 и 12 декабря 2021 года в книжном магазине "Порядок слов" на набережной реки Фонтанки. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

- Фестиваль совсем скоро, готовьтесь внимать новые закодированные кино-видео-послания. Также у нас будет организована онлайн-трансляция, - рассказали организаторы фестиваля.

Фестиваль невидимого кино - необычное мероприятие. Создатели отмечают, что это попытка вернуть кино самой жизни, сделать видимым то, что скрывается в пластах повседневности.

Зрители смогут увидеть ряд коротких кино-работ в стиле: игровое DIY, глитч-ритм, а также потрет сообщества. Также на фестивале пройдут лекции и видеоэссе.

Открытие фестиваля состоится в 18 часов 11 декабря. В воскресенье программа пройдет также с 18 до 22 часов.