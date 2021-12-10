Зоны платной парковки хотят ввести в Кудрово и Мурино

Платные парковки могут появиться в Кудрово и Мурино Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Ленинградской области рассматривают вариант обустройства платных парковок в Кудрово и Мурино. Уже сейчас эти города-спутники Петербурга задыхаются от автомобилей и дальше лучше не будет. Впрочем, заставлять платить за стоящую у дома машину никто не собирается. По крайней мере, пока.

- В Мурино и Кудрово городах не очень хорошо продумана система организации дорожного движения. Нужно разгружать улицы. На первый взгляд, платные парковки в первую очередь потребуются у транспортно-пересадочных узлов, - рассказал «Деловому Петербургу» глава Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов.

По его словам, смысла делать платную стоянку во дворах жилых домов нет. А вот на уличной сети она может появиться. Это, в том числе, поможет уборке проезжей части. Опыт власти Ленобласти будут перенимать у петербургского Центра управления парковками. Но четких сроков по возможной организации платной зоны парковки в Кудрово и Мурино пока нет.