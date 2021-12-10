Новая набережная появится в Кронштадте к 2023 году

В Кронштадт появится трехкилометровая набережная. Фото: Александр ГЛУЗ

Приезжать в Кронштадт и гулять по нему станет намного приятнее. В ближайшие годы в городе появится новая набережная протяженностью 3 километра - от морского порта до сквера Инчхон. Кроме того, обновят и приведут в порядок пешеходные дорожки и автомобильные пути, ведущие к ней. Речь идет о шести улицах общей протяженностью 11 километров. Сейчас замысел на этапе проектирования, которое завершится в ноябре 2022 года. Строительство начнут сразу после этого, в декабре. Открыть набережную для прогулок планируют в 2023-24 году. Проект финансируют из городского бюджета.

- Это развитие Кронштадта как большой туристической зоны, - отметил руководитель дирекции транспортного строительства Евгений Варов.

Одновременно отремонтируют путепроводную развязку на въезде в Кронштадт. Сейчас она не справляется с нагрузками: люди стоят в пробках и заторах на пути в город и из него. Реконструкцию проведут за счет федерального бюджета. На эти цели выделено 3 млрд рублей.