Загадочные дорожные знаки появились в Пушкине

Создать велодорожку - инициатива самих местных жителей. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Жители Пушкина заметили необычные дорожные знаки в духе «сюда не ходи, туда не ходи, на велосипеде не разъезжай». Вдоль пешеходной дорожки на улице Хазова несколько раз запрещается идти пешеходам и ездить велосипедистам. Многие горожане предположили, что загадочный дорожный знак установлен самовольно. На деле же все оказалось не так страшно.

- Знаки установлены законно. Сейчас в Пушкине обустраивают веломаршрут «Петербургское шоссе – бульвар Алексея Толстого». Знак «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения» устанавливают перед окончанием велопешеходной дорожки, - объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе. - В целом он не запрещает движение пешеходов и велосипедистов. В этом случае знаки установлены перед пешеходными переходами, чтобы обеспечить безопасность. Здесь велосипедистам необходимо спешиться и перейти проезжую часть.

Веломаршрут «Петербургское шоссе – бульвар Алексея Толстого».

Создать велодорожку - инициатива самих местных жителей. В 2020 году в проекте «Твой бюджет» одним из победителей стал Николай Гарнов. Он предложил два веломаршрута в направлении ж/д станции «Детскосельская»: вдоль улиц Генерала Хазова и Школьной.