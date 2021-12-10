МЧС предупреждает об усилении ветра и гололеда в Петербурге

МЧС предупреждает о гололеде в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер и гололед ждут жителей и гостей Петербурга в субботу, 11 декабря. В город приходит очередной циклон, который принесет повышение температуры воздуха. Морозы покинут Северную столицу, но приятнее погода не станет.

- Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 11 декабря ожидается сильная гололедица, усиление юго-восточного, южного ветра до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Если верить синоптикам, то в ночь на субботу температура в городе будет падать до -10 градусов, а днем термометры покажут -2…-4. В Ленобласти будет -8…15 ночью и -1…-8 днем в зависимости от района.