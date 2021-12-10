Более 380 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Более 300 человек попали в больницу с коронавирусом в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге остается высокий уровень госпитализации больных коронавирусом. По данным городской администрации на 10 декабря 2021 года за последние сутки в городе в больницу попали более 380 человек.

- Еще 387 человек с коронавирусом и пневмониями попали в больницы Петербурга за сутки. Также 374 человека выписаны, - рассказали в оперативном штабе.

Из 7,9 тысяч коек, развернутых для приема зараженных, заняты почти 5,8 тысяч мест. Среди тяжелобольных 548 человек, которые находятся в реанимации. Еще 299 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, во временном госпитале в "Ленэкспо" находятся 143 человека, еще 396 в пансионате "Заря". На амбулаторном лечении на данный момент - 27,5 тысяч человек. Почти все получают лекарства на дому. Еще более 3 тысяч горожан находятся на карантине.