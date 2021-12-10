Единый мусорный оператор начал заключать договоры в Петербурге с 10 декабря

С 10 декабря можно заключать договоры на вывоз мусора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 10 декабря в Петербурге начался очередной этап мусорной реформы. Единый оператор, которым стало АО «Невский экологический оператор», начал заключать договоры на вывоз мусора с управляющими компаниями, коммерческими фирмами и владельцами частных домов. С 1 января 2022 года отходами в Петербурге и Ленобласти занимается только эта структура.

- Потребитель услуги в течение 15 рабочих дней должен направить в адрес регионального оператора заявку на заключение договора и приложить необходимые документы, - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Потребителями считаются все жители многоквартирных домов, от имени которых договор будет заключать управляющая компания, владельцы частной недвижимости, а также прочие структуры города. Если за 15 дней договор не будет заключен, то на 16-й день он считается оформленным по умолчанию. Это сделано для того, чтобы вывоз мусора происходил без сбоев.

Также своевременно придется оплачивать и счета.

Напомним, что недавно утвержденный тариф на вывоз мусора для населения составляет 969 рублей 70 копеек за кубометр мусора. Его надо умножить на коэффициент 0,0066 «куба» - получится ставка на квадратный метр площади квартиры. Или 6,4 рубля с «квадрата».