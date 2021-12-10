Резкое потепление и гололед обещают в Петербурге на выходных

Мороз сменится на слякоть. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Резкая смена температуры ждет жителей Петербурга в ближайшие двое суток. Если в пятницу город все еще находится под властью сверхнормативных морозов, то уже днем в субботу будет всего -3 градуса. А в воскресенье и вовсе резко потеплеет до ноля.

- В пятницу еще холодно, мороз до -10 градусов будет и в ночь на субботу. Но днем уже -2…-4. В воскресенье ночью также до -4, а днем температура составит от 0 до -2 градусов, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но такое потепление с ночными «минусами» приведет к тотальному гололеду на дорогах и тротуарах, о чем уже предупредили в МЧС. Водителей просят соблюдать скорость и держать дистанцию. Кроме того, в городе до 15 метров в секунду усилится ветер.

В субботу из осадков ожидается ночной ледяной дождь, а в воскресенье гидрометцентр обещает мокрый снег.

Новая неделя также будет слякотной.

- Вся следующая неделя ожидается теплой, с температурами около ноля. Сильных осадков мы пока не видим,- отметил метеоролог.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: