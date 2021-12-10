Двери метро сломали ребра петербургской пенсионерке

Двери вагона сломали ребра пенсионерке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга проверяет ЧП с травмированием пенсионерки, которую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с переломами ребер. По словам пожилой женщины, повреждения она получила в метро, когда ее зажало дверьми вагона.

- По предварительной информации, ЧП произошло на станции метро «Звенигородская». Пенсионерку прижало дверями в вагоне, - пишут «Невские новости».

В стационаре врачи нашли у 62-летней петербурженки не только закрытый перелом ребер со смещением осколков, но и проблемы с легкими.

Сейчас женщина находится на лечении, а правоохранительные органы проверяют как именно произошел инцидент и были ли нарушения при организации пассажирских перевозок.