Мяч с автографом Криштиану Роналдо продают в Петербурге за 1,5 млн рублей

В Петербурге продают мяч с автографом Криштиану Роналдо / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге мужчина продает мяч с автографом известного на весь мир футболиста Криштиану Роналдо. Спортивный инвентарь он выставил на продажу в интернете 1 декабря 2021 года. За мяч, который, как отметил продавец, был семейной реликвией, он хочет 1,5 миллиона рублей.

- Мяч с автографом Криштиану Роналдо. Подарен нашей семье семь лет назад. Хранили как семейную реликвию, но решили, что нам он не пригодится, - рассказал продавец.

Также петербуржец уточнил, что во временем автограф стал стираться с мяча. Поэтому в качестве покупателя ищет настоящего коллекционера, который сможет восстановить старый автограф.

Рональду португальский футболист, выступающий за сборную Португалии и английский клуб "Манчестер Юнайтед". По данным МФФИИС является лучшим бомбардиром в истории футбола.