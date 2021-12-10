17-летняя девушка умерла в Ленобласти, покурив электронную сигарету

Студентка умерла в Ленобласти, покурив электронную сигарету Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградкой области умерла 17-летняя девушка после того, как покурила электронную сигарету. Как пишет 10 декабря 2021 года "Мойка78", трагедия произошла в одном из общежитий Лужского техникума в городе Луга.

- В экстренную службу позвонила соседка умершей студентки. Та рассказала, что девушка курила электронную сигарету. После этого ей резко стало плохо, она легла на кровать и начала сильно хрипеть, - пишет издание.

Испуганная соседка сразу же позвонила в скорую помощь. Врачи прибыли на место, однако подросток была уже мертва. Медики осмотрели тело, но следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело девушки направили в морг для обследования и установления прич смерти. Из-за случившегося проводится проверка.