Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 13:35

17-летняя девушка умерла в Ленобласти, покурив электронную сигарету

Подростку резко стало плохо, она легла и захрипела
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Студентка умерла в Ленобласти, покурив электронную сигарету

Студентка умерла в Ленобласти, покурив электронную сигарету

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградкой области умерла 17-летняя девушка после того, как покурила электронную сигарету. Как пишет 10 декабря 2021 года "Мойка78", трагедия произошла в одном из общежитий Лужского техникума в городе Луга.

- В экстренную службу позвонила соседка умершей студентки. Та рассказала, что девушка курила электронную сигарету. После этого ей резко стало плохо, она легла на кровать и начала сильно хрипеть, - пишет издание.

Испуганная соседка сразу же позвонила в скорую помощь. Врачи прибыли на место, однако подросток была уже мертва. Медики осмотрели тело, но следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело девушки направили в морг для обследования и установления прич смерти. Из-за случившегося проводится проверка.