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Авто10 декабря 2021 14:26

Пробки в 9 баллов собрались в Петербурге вечером пятницы

Стоит весь центр и южная часть КАД
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пятница, пробки.

Пятница, пробки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер пятницы отметился в Петербурге аномальными, но уже привычными пробками. На фоне не убранного до конца снега, гололеда и ажиотажа по случаю окончания рабочей недели, на дорогах случился аншлаг – все встало.

В центре города проще сказать, что не забито машинами, чем перечислить все проблемные места. Традиционно забита в обе стороны Садовая улица от Сеной площади до Марсова поля. Невский стоит от Садовой до площади восстания и от нее до моста Александра Невского. Второй участок не едет и в обратную сторону.

Жесткие пробки собрались на проспекте Римского-Корсакова, на Обводном канале, на Петроградской и Выборгской сторонах и так далее. Заневский, Косыгина, Энергетиков – один большой затор.

На КАД проблемы есть от Московского шоссе до Мурманского. Само Московское традиционно стоит от КАД до Ленсоветовской дороги. Тоже в обе стороны.