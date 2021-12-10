Пробки в 9 баллов собрались в Петербурге вечером пятницы

Пятница, пробки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер пятницы отметился в Петербурге аномальными, но уже привычными пробками. На фоне не убранного до конца снега, гололеда и ажиотажа по случаю окончания рабочей недели, на дорогах случился аншлаг – все встало.

В центре города проще сказать, что не забито машинами, чем перечислить все проблемные места. Традиционно забита в обе стороны Садовая улица от Сеной площади до Марсова поля. Невский стоит от Садовой до площади восстания и от нее до моста Александра Невского. Второй участок не едет и в обратную сторону.

Жесткие пробки собрались на проспекте Римского-Корсакова, на Обводном канале, на Петроградской и Выборгской сторонах и так далее. Заневский, Косыгина, Энергетиков – один большой затор.

На КАД проблемы есть от Московского шоссе до Мурманского. Само Московское традиционно стоит от КАД до Ленсоветовской дороги. Тоже в обе стороны.