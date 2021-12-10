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Здоровье10 декабря 2021 14:43

Пункты вакцинации в Петербурге будут работать и в новогодние праздники

Губернатор призвал прививаться тех, кто еще не успел
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Прививочные пункты будут работать все новогодние праздники.

Прививочные пункты будут работать все новогодние праздники.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга призвал горожан прививаться от коронавируса на новогодних праздниках. Длинные нерабочие дни дадут возможность посетить пункты вакцинации занятым людям. Тем более, что сами пункты продолжат функционировать в обычном режиме большую часть времени.

- В новогодние каникулы у нас будет 10 выходных дней. Те, кто до сих пор не мог выделить время для вакцинации, смогут в эти дни сделать прививку. В городе есть для этого все возможности – будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Что касается графика, то 31 декабря, 1 и 7 января прививать от ковида будут в дежурных пунктах, а со 2 по 6 и 8-9 января – во всех 185 местах вакцинации, открытых в Петербурге.

Все ПЦР – лаборатории города будут работать без выходных весь период праздников с 31 декабря по 10 января.