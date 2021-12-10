Министр культуры России оценила ремонт в БДТ в Санкт-Петербурге

БДТ в Петербурге был в аварийном состоянии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эпопея с ремонтом Большого драматического театра имени Товстоногова близится к финалу: театр, наконец отремонтировали, осталось сделать кровлю. Оценить проделанную работы 10 в город на Неве сегодня, 10 декабря, приехала лично министр культуры России Ольга Любимова.

- Самое важное - понимать, что здесь происходило два года назад. Казалось бы, позади достаточно серьезная реставрация и модернизация сцены, но сами подвалы были в чудовищном состоянии. Там была плесень, вода. В тяжелом состоянии находилась кровля, крыша, - отметила Ольга Любимова.

Она обратила внимание на то, что строителям и реставраторам предстояло в сжатые сроки привести все в порядок. Подобрать методологию, как работать с уникальным объектом культурного наследия.

Судя по улыбке министра, результатами она осталась более чем довольна. Но, несмотря на то, что в начале ноября БДТ возобновил показы спектаклей на исторической сцене, ремонт в театре еще до конца не закончен. Осталось дождаться, когда строители сделают новую кровлю. Обещают к концу 2022 года.