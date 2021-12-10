Смольный объединит Генплан и правила застройки Петербурга

Два основных документа развития Петербурга максимально объединят. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга намерены изменить процедуру разработки Генплана, совместив его с обсуждением правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Фактически, это две части единого документа, которые ранее утверждались Заксобранием и Смольным соответственно. Сейчас разногласий между ветвями власти нет. В ближайшем будущем Генплан фактически объединят с ПЗЗ, что поможет всем понимать, как будет развиваться город.

- Чтобы на публичных слушаниях люди могли понять, какие именно объекты появятся, сохранится пляж или будет построена гостиница, они должны одновременно видеть и проект Генплана, и проект ПЗЗ, приводит слова эксперта РБК.

Другими словами, Генплан сообщает, куда и как будет развиваться город, а правила указывают, что именно можно построить на той или иной территории.

Напомним, что ранее Генплан Петербурга разрабатывался отдельно от ПЗЗ, теперь их если не полностью объединят, формально оставив разными документами, то сильно сблизят.