Пожар в цеху завода «Армалит» тушат по повышенному номеру на улице Трефолева в Петербурге

На улице Трефолева горит завод "Армалит". Фото: vk.com/spb_today

Мощный пожар возник вечером пятницы на улице Трефолева. По данным МЧС, полыхает 600 квадратных метров одного из производственных зданий. По указанному адресу располагается завод «Армалит».

- Сперва бахнуло, а теперь языки пламени в промзоне района Трефолева и Маршала Говорова, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Спасатели про хлопки и взрывы не уточняют.

- 10 декабря в 17:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, улица Трефолева, дом 2. В производственном здании происходит горение на площади 600 квадратных метров, - отмечает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Огонь распространялся стремительно, поэтому в 17:40 пожару присвоен номер 1-Бис. Через 12 минут ранг пожара был повышен до №2, а в 18:00 – до №3.

Сейчас на месте возгорания работают 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.