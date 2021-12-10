Путин предложил найти компромисс по вопросу развития Охтинского мыса

Владимир Путин предложил найти компромисс по развитию Охтинского мыса. Фото: "Газпром нефть"

Владимир Путин предложил найти компромисс в вопросе развития Охтинского мыса. Об этом президент заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Напомним, градозащитники уже не первый год просят властей Северной столицы признать памятником оставшиеся фрагменты шведской крепости «Ландскрона». В последний раз суд обязал КГИОП рассмотреть обращение о сохранении участка.

Президент России уже обращал внимание на то, что на месте можно создать музей-заповедник. А по соседству с ним, по планам застройщика, появится общественно-деловой комплекс.

- Вопрос дискуссионный – сколько на месте должно быть музейного пространства, а сколько офисных помещений. Если это возможно, то хороший путь – поиск компромисса. Потому что у вас сразу будет источник финансирования, - высказал мнение Владимир Путин после обращения общественников.

Президент не исключил, что скоро лично обсудит проблему Охтинского мыса с владельцами земли.