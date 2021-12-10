В Петербурге волонтеры, спасшие 16 породистых собак от заводчика, погрязли в долгах

Два года волонтеры пытались вызволить псов из рук нерадивой заводчицы. Фото: vk.com/spb_helpminidog

Волонтеры, которые спасли из собачьего «концлагеря» 16 породистых псов в Петербурге, просят помощи. Несчастных животных сумели вызволить из антисанитарных и чудовищных условий и сейчас их потравили на лечение. Но собственных средств у сотрудников фонда «ХелпДогМини» не хватает, а реабилитация для хвостатых необходима сейчас. Волонтеры погрязли в долгах, спасая собак.

- Какой колоссальный отклик мы получили, забирая несчастных малышей из адской квартиры. Мы буквально показали изнанку нашей работы. 16 счастливчиков, которые не успели заживо сгнить, - написали волонтеры в своей группе «ХелпДогМини» в соцсети «Вконтакте» - А мы и есть на грани. Долги в клиниках «Сотникова» - 250 000 рублей, «Гиль» - 100 000 рублей.

Как помочь собакам, рассказывают в группе фонда.

Напомним, волонтеры вызволили 16 породистых собак из комнаты в коммунальной квартире в центре Петербурга у нерадивой заводчицы. Пожилая женщина продавала померанских шпицев, спаниелей, чихуахуа и йоркширских терьеров за 50 тысяч рублей. Но мало кто из покупателей знал, как содержаться и выращиваются питомцы. Животные находились в маленьких клетках вокруг своих экскрементов, им не оказывался медицинский уход. Два года сотрудники фонда пытались забрать несчастных животных, но удалось это сделать, когда их хозяйка попала в больницу. Волонтерам помогла дочь заводчицы.