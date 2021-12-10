Главный синоптик пообещал «напряженные» сутки в Петербурге из-за ледяного дождя

Ледяной дождь накроет Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ближайшие сутки могут стать испытанием для жителей Петербурга. Погода в городе резко начнет меняться. Морозы спадут, вместо них придет умеренный «минус». Начнет дуть сильный ветер, дороги покроет гололед. Вишенкой на торте станет ледяной дождь.

- Предстоящие сутки ожидаются напряженными в плане погодных условий. Низкая температура у земли и поступление теплого воздуха сверху вместе с моросящим дождем приведут к образованию гололеда на дорогах, деревьях, проводах, - рассказал сайту spbdnevnik.ru главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Ледяной дождь ожидается в основном ночью, а покрытый глазурью город можно будет увидеть уже с утра. Водителей и пешеходов предупреждают о скользких дорогах и тротуарах.

Ветер будет южных направлений, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вниз, но останется выше нормы.

Температура в субботу днем составит -2…-4 градуса, а в воскресенье потеплеет до ноля.