Спасатели МЧС локализовали крупный пожар на заводе «Армалит» в Петербурге

МЧС локализовало крупный пожар на машиностроительном заводе в Петербурге.

Спасателям МЧС удалось достаточно быстро локализовать крупный пожар, разгоревшийся на территории завода «Армалит» в Кировском районе Петербурга. Напомним, очевидцы заметили огонь в производственном здании в 17:29 и тут же позвонили в спецслужбы. Примерно за полчаса пожар разросся до 600 квадратных метров, его начали тушить по повышенному уровню сложности. В итоге к ликвидации огня привлекли 72 спасателя и 30 единиц техники.

- В 18:00 ранг пожара повысили до номера 3. В 19:03 огонь локализовали, работа пошла по номеру 2. В 20:03 отказ номера 2, ликвидация по дополнительному номеру 1-БИС, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По информации спасателей, пострадавших в происшествии нет.