Московское шоссе в Петербурге опять парализовало из-за ДТП с фурой

В Петербурге автобусы едут в объезд Московского шоссе, где снова пробки. Фото: yandex.ru/maps

Вечером 10 декабря Московское шоссе в Петербурге вновь встало в жуткой пробке в районе Шушар. Напомним, последний раз дорогу парализовало более чем на два дня из-за мощного снегопада, последствия которого долго не могли ликвидировать. Теперь же шоссе стоит из-за аварии с фурой в левом ряду, о чем сообщает очевидец на «Яндекс.Картах». В итоге общественный транспорт не рискует и едет в объезд участка с затором.

- В связи с пробкой на Московском шоссе в направлении к Петербургу часть рейсов автобусов с номерами 179, 192, 196, 388 со стороны Пушкина и Колпино направились в объезд по Софийской улице. Пассажиры могут выйти у станции метро «Дунайская», - передает пресс-служба комитета по транспорту.

Пассажиров просят уточнять, куда следует автобус, чтобы не уехать в неизвестном направлении. Тем временем ДТП потихоньку ликвидируют, но движение на участке почти мертво.