В Екатерининском парке заметили в снегу маленькую ласку

Ласка попалась на глаза посетителям Екатерининского парка. Фото: instagram.com/tsarskoe_selo

Дикую ласку заметили в Екатерининском парке в Пушкине. Кадром со зверьком поделились сотрудники музея-заповедника «Царское село» на своей странице в Instagram 10 декабря 2021 года. Любопытный хищник резвился в сугробе, радуясь снегу. Посетительница парка сумела приблизиться к пушистой малышке.

- В снегу по уши. Симпатичный зверек, это ласка. В Екатерининском парке ее встретила наша подписчица и удивилась. Не растерялась и успела сделать снимок, - сообщили в музее.

В заповеднике предположили, ласка могла прибежать из ближайшего леса. Но больше зверька никто не видел. Скорее всего, он быстро скрылся среди белых сугробов.