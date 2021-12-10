Власти Петербурга готовятся ко Дню жестянщика в субботу, 11 декабря

Коммунальщики дорожники готовятся к гололеду на выходных в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по благоустройству Петербурга предупредил горожан о Дне жестянщика, который начнется в субботу, 11 декабря, и продлится минимум до понедельника. В Смольном готовятся к тому, что в Северной столице пройдет ледяной дождь на фоне ветра с сильными порывами до 15 м/с. По прогнозам синоптиков и МЧС, на дорогах может быть каток из-за гололедицы, особенно ночью и утром. Что поделать – после мороза в город приходит потепление до минус 3 градусов.

- Все дорожные предприятия знают о резкой смене погоды, им поручили превентивно обработать дороги противогололедными материалами, а также внимательно следить за состоянием набережных, мостов, путепроводов, тротуаров, пешеходных переходов и социально значимых объектов, - рассказывают в профильном комитете Смольного.

Добавим, что обрабатывать дороги в ночь с пятницы на субботу будут 1,1 тысячи единиц техники и более 400 дворников. Пешеходов просят носить нескользящую обувь, а водителей – не гнать что есть мочи. Жаловаться на плохое состояние дорог все еще можно дежурной службе по телефону 314-60-13.