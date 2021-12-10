Видео крупного пожара на машиностроительном заводе в Петербурге

Видео тушения мощного пожара в производственном здании на заводе в Петербурге. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Спасатели МЧС поделились видео тушения крупного пожара на машиностроительном заводе «Армалит» в Петербурге. Напомним, огонь заметили рабочие под конец смены. За два часа огонь распространился на 600 «квадратах» производственного здания. Ликвидируют огонь 72 человека на 30 единицах техники.

- К 21:04 удалось потушить открытое горение. За четыре минуты до этого отказались от повышенного ранга сложности 1-БИС. Сведения о пострадавших по-прежнему не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Судя по видеозаписям с места, активно горит кровля здания. Вероятно, тушить пожар будут всю ночь.