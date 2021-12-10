В Петербурге арестовали двух коллекторов, угрожавших изнасилованием за долги

В Петербурге отправили в СИЗО двух коллекторов за угрозы изнасилованием. Фото: пресс-служба судов СПб

В Петербурге отправили в СИЗО двух коллекторов, которые угрожали должникам избиением и изнасилованием. По версии следствия, Гусейн Мамедов и Сурен Полоян на протяжении месяца приставали к незнакомым людям, взявшим кредит и просрочившим его возврат. Злоумышленники пытались достучатся до клиентов финансовых организаций путем звонков и СМС-сообщений. Угрозы получали даже несовершеннолетние.

Мамедов во всем сознался и клялся, что Полоян заставил его подрабатывать коллектором из-за долга. Второй злоумышленник обещал сотрудничать со следствием позже, но сейчас не хотел ничего говорить и воспользовался статьей №51 Конституции РФ.

- Мамедов признался суду, что в день они угрожали около 20 потерпевшим. Срок ареста обоих – по 2 февраля 2022 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.