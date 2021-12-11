Появились эскизы «Открытой киностудии» на территории «Ленфильма»

На территории "Ленфильма" откроют общественное пространство с амфитеатром. Фото: предоставлено "КП"

«Комсомолка» получила утвержденные эскизы нового общественного пространства на территории «Ленфильма» в Петербурге. Место назовут «Открытой киностудией». Окончательный проект представят весной 2022 года. В архитектурном бюро «Нескучный сад» придумали открыть в «Ленфильме» кинокластер для организации культурного досуга. В основе лежит пешеходная улица, что соединяет Каменноостровский проспект с Кронверкским – там будет сцена для уличных актеров и музыкантов.

На киностудии рассчитывают получить место притяжения жителей и гостей города. Фото: предоставлено "КП"

- Главным элементом «Открытой киностудии» станет кинозал-амфитеатр с множеством сценариев использования. На месте разместится огромная пергола, защищающая от непогоды, и длинный стол в виде киноленты с кинопроекциями – это основное места сбора творческих людей, - рассказали «КП-Петербург» в архитектурном бюро.

Согласно проекту, на месте по максимуму сохранять озеленение, вдобавок ландшафт обновят новыми кустарниками и цветущими деревьями. Вечером в общественном пространстве обещают включать романтическую подсветку. Кроме этого вся пешеходная среда будет безбарьерной, чтобы там могли гулять люди с ограниченными возможностями здоровья и мамы с колясками.