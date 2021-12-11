Смольный выделил 16 млн рублей на авиаполеты и ж/д поездки делегаций

Власти Петербурга выделили 16 млн рублей на авиаполеты и ж/д поездки молодежных делегаций. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделил чуть более 16 млн рублей на авиаполеты и ж/д поездки делегаций молодежи и экспертов в 2022 году. Об этом говорится в соответствующей госзакупке. По планам городского комитета по молодежной политике, летать и ездить придется на мероприятия не только в России, но и за границей. Шиковать делегации не будут – по крайней мере полеты всегда будут в эконом-классе. Подрядчика, который займется оформлением официальных трансферов, рассчитывают определить под конец декабря 2021 года.

- Окончание оказания услуги: не позднее 15 декабря 2022 года. В обязанности исполнителя входит: бронирование и оформление авиабилета по России и зарубежным странам, в том числе оформление дополнительного места для хрупкой негабаритной клади; возврат и обмен авиабилета; оформление дополнительного места багажа; оформление железнодорожного билета по России в одном направлении и его возврат, - сообщается в техническом задании госзакупки.

Добавим, что платить за агентские услуги будут из городского бюджета.